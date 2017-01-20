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Перевальний пункт транспортування кокаїну до Росії викрили у Миколаєві

Київ • УНН

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КИЇВ.20 січня. УНН. Канал контрабанди кокаїну з однієї із країн Південної Америки ліквідувала у Миколаєві Служба безпеки України спільно з правоохоронцями Федеративної Республіки Німеччини. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

За інформацією прес-служби, троє жителів обласного центру отримували наркотики через міжнародні поштові відправлення, перепаковували “посилки” та переправляли їх своїм подільникам до Російської Федерації.

Оперативники затримали наркоконтрабандистів під час одержання ними поштового відправлення із 420 грамами кокаїну з Південної Америки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Українські Національні Новини

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