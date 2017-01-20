Перевалочный пункт транспортировки кокаина в Россию выявили в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
По информации пресс-службы, трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.
Оперативники задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.