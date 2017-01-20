Перевалочный пункт транспортировки кокаина в Россию выявили в Николаеве

По информации пресс-службы, трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.

Оперативники задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.