Переваги легалізації: нові технології та міжнародні інвестиції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України схвалила закон про легалізацію грального бізнесу. Тим самим на вітчизняний ринок повертається ціла індустрія, яка потрапила під заборону 11 років тому. Те рішення свого часу позбавило країну одного із способів суттєво наповнити бюджет, також безліч людей залишилося без роботи.
Тепер же, крім прогнозованих 5 млрд гривень в рік для бюджету, в Україну прийдуть і міжнародні інвестиції. Адже прийняття закону означає детінізацію сфери гральної індустрії.
Уже сьогодні відомо, що одна з топ-5 світових беттінг-компаній - міжнародний холдинг Parimatch підтримав ініціативу держави і готується до виходу на український ринок.
СЕО Parimatch Сергій Портнов: "Для нас, як для міжнародної компанії, дуже важливо працювати в прозорому юридичному полі з означеними правилами гри. Це відкриває можливості розширювати бізнес, залучати іноземні інвестиції і розвивати сферу розваг цілого регіону. Легалізація - це логічний крок технологічної трансформації, адже сфера беттінга у всьому світі - драйвер нових технологій, які прийдуть в країну разом з інвестиціями".
Серед головних позитивних ефектів, які держава отримає від легалізації - додаткові податкові надходження в бюджет, розвиток інфраструктури суміжних галузей економіки, створення тисяч робочих місць. Крім того, буде усунуте джерело корупції, в тому числі в спорті. Самі гравці отримають легальний статус і захист своїх прав, а український спорт - нові спонсорські програми.
Після завершення процесу легалізації холдинг Parimatch готовий розширити співпрацю з українським спортом. Чи готові в холдингу і до відкритого діалогу з владою - міжнародний досвід компанії дозволить поділитися компетентної експертизою.