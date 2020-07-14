Преимущества легализации: новые технологии и международные инвестиции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса. Тем самым на отечественный рынок возвращается целая индустрия, которая попала под запрет 11 лет назад. То решение в свое время лишило страну одного из способов существенно наполнить бюджет, также множество людей осталось без работы.
Теперь же, кроме прогнозируемых 5 млрд гривен в год для бюджета, в Украину придут и международные инвестиции. Ведь принятие закона означает детенизацию сферы игорной индустрии.
Уже сегодня известно, что одна из топ-5 мировых беттинг-компаний – международный холдинг Parimatch поддержал инициативу государства и готовится к выходу на украинский рынок.
СЕО Parimatch Сергей Портнов: “Для нас, как для международной компании, очень важно работать в прозрачном юридическом поле с обозначенными правилами игры. Это открывает возможности расширять бизнес, привлекать иностранные инвестиции и развивать сферу развлечений целого региона. Легализация – это логичный шаг технологической трансформации, ведь сфера беттинга во всем мире – драйвер новых технологий, которые придут в страну вместе с инвестициями”.
Среди главных позитивных эффектов, которые государство получит от легализации – дополнительные налоговые поступления в бюджет, развитие инфраструктуры смежных областей экономики, создание тысяч рабочих мест. Кроме того, будет устранен источник коррупции, в том числе в спорте. Сами игроки получат легальный статус и защиту своих прав, а украинский спорт — новые спонсорские программы.
После завершения процесса легализации холдинг Parimatch готов расширить сотрудничество с украинским спортом. Готовы в холдинге и к открытому диалогу с властью – международный опыт компании позволит поделиться компетентной экспертизой.