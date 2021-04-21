Перестрів з пістолетом касирку на виході: у Харкові "винесли" з обмінника 1,6 млн грн

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Харкові напередодні ввечері невідомий пограбував пункт обміну валют. Чоловік напав на касирку та, погрожуючи пістолетом, забрав з каси 1 мільйон 600 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.

Деталі

Інцидент стався 20 квітня близько 20 години на проспекті Героїв Сталінграду. Про злочин у поліцію повідомила сама касирка.

Як з’ясувалося, у той час, коли жінка зачиняла двері обмінного пункту, до неї підійшов невідомий і заштовхав її всередину кіоска. Зловмисник вдарив її в обличчя та, погрожуючи розправою, заволодів грошима з каси.

З місця події вилучені речові докази. За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги її відпустили додому.

Зараз поліція розшукує нападника. Досліджуються, зокрема, записи з камер зовнішнього відеоспостереження поблизу місця злочину.

Доповнення

За даними зі звіту Нацполіції, у 2020 році в середньому кожні 6 годин ставався один розбій. Загалом - 1317 таких злочинів, що на 29% менше, ніж у 2019 році.

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