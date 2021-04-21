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Встретил с пистолетом кассиршу на выходе: в Харькове "вынесли" из обменника 1,6 млн грн

Киев  •  УНН

 • 19190 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Харькове накануне вечером неизвестный ограбил пункт обмена валют. Мужчина напал на кассиршу и, угрожая пистолетом, забрал из кассы 1,6 миллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.

Детали

Инцидент произошел 20 апреля около 20 часов на проспекте Героев Сталинграда. О преступлении в полицию сообщила сама кассирша.

Как выяснилось, в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь киоска. Злоумышленник ударил ее в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Сейчас полиция разыскивает нападавшего. Исследуются, в частности, записи с камер наружного видеонаблюдения вблизи места преступления.

Дополнение

По данным из отчета Нацполиции, в 2020 году в среднем каждые 6 часов происходил один разбой. В общем - 1317 таких преступлений, что на 29% меньше, чем в 2019 году.

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