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Перестрілка у Ріо-де-Жанейро: кількість загиблих зросла до 25

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Щонайменше 25 людей були вбиті в результаті перестрілки між підозрюваними наркоторговцями та поліцією в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Наркоторговці у бідному районі Джакарезіньо намагалися втекти через дахи, коли поліція прибула. Перестрілка змусила жителів укриватися у своїх будинках. Серед жертв був один поліцейський, а решта були серед складу наркогрупи.

Серед загиблих були керівники банди наркоторговців. За їх словами, заарештовано принаймні 10 підозрюваних.

Це була найсмертоносніша окрема поліцейська операція за останні 16 років для штату Ріо, який десятки років страждав від насильства, пов’язаного з наркотиками, у бідних районах.

Нагадаємо

В результаті рейду 2005 року в районі Байшада-Флуміненсе в жорстокій північній околиці Ріо загинуло 29 людей.

“Це одна з найбільших цифр загиблих в поліцейській операції в Ріо, яка в 2007 році перевищила 19 в нетрі” Комплекс-ду-Алеман “, за винятком того, що ми не втратили жодного з наших тоді”, — заявив агентству глава поліції Роналду Олівейра.

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