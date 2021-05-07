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Перестрелка в Рио-де-Жанейро: число погибших возросло до 25

Перестрелка в Рио-де-Жанейро: число погибших возросло до 25

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. По меньшей мере 25 человек были убиты в результате перестрелки между подозреваемыми наркоторговцами и полицией в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Наркоторговцы в бедном районе Джакарезиньо пытались бежать через крыши, когда полиция прибыла. Перестрелка заставила жителей укрываться в своих домах. Среди жертв был один полицейский, а остальные были среди состав наркогруппы.

Среди погибших были руководители банды наркоторговцев. По их словам, арестованы не менее 10 подозреваемых.

Это была самая смертоносная отдельная полицейская операция за последние 16 лет для штата Рио, который десятки лет страдал от насилия, связанного с наркотиками, в бедных районах.

Напомним

В результате рейда 2005 года в районе Байшада-Флуминенсе в жестокой северной окраине Рио погибло 29 человек.

“Это одна из крупнейших цифр погибших в полицейской операции в Рио, которая в 2007 году превысила 19 в дебри” Комплекс-ду-Алеман “, за исключением того, что мы не потеряли ни одного из наших тогда”, — заявил агентству глава полиции Роналду Оливейра .

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