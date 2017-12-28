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Перестрілка у Княжичах: суд поновив на посаді екс-посадовця столичної поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді екс-начальника кримінального розшуку столичної поліції Леоніда Куряту, який є фігурантом у кримінальному провадженні про перестрілку співробітників поліції у населеному пункті Княжичі Київської області. Відповідна ухвала оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Перестрілка у Княжичах: суд поновив на посаді екс-посадовця столичної поліції

“Суд ухвалив визнати протиправним та скасувати наказ Головного управління Національної поліції України у місті Києві від 27 січня 2017 року та поновити на посаді начальника управління карного розшуку поліції Києва”, — йдеться у судовому рішенні.

Відповідно до нього, суд зобов’язав керівництво поліції відшкодувати Куряті за вимушений прогул заробітну платню у розмірі 104 тисячі гривень.

Нагадаємо, у листопаді Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення поновити на посаді одного з поліцейських, якого було відсторонено від служби через стрілянину в Княжичах.

Як повідомляв УНН, у селищі Княжичі Київської області 4 грудня минулого року в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули 5 правоохоронців.

За результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

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