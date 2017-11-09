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Перестановки в уряді Британії: призначено нового міністра з міжнародного розвитку

Перестановки в уряді Британії: призначено нового міністра з міжнародного розвитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей призначила новим міністром з питань міжнародного розвитку Пенні Мордент. Вона замінить на цій посаді Пріті Патель, яка напередодні пішла у відставку, передає УНН із посиланням на ВВС.

Як пише видання, 44-річна колишня заступниця міністра з питань праці і пенсій, як і її попередниця на посаді міністра міжнародного розвитку, належить до числа політиків Консервативної партії, що під час референдуму 2016 року агітували за "брекзит".

Пріті Патель пішла у відставку в середу після того, як визнала "недостатню прозорість" низки її неофіційних зустрічей із урядовцями Ізраїлю.

Це вже друга відставка в британському уряді за тиждень.

Минулого тижня новим міністром оборони Великої Британії було призначено Гевіна Вільямсона, по тому як його попередник Майкл Феллон пішов з посади у зв'язку з нібито "не гідною звання міністра оборони" поведінкою.

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