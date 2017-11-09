Перестановки в правительстве Британии: назначен новый министр по международному развитию

Как пишет издание, 44-летняя бывшая заместитель министра по вопросам труда и пенсий, как и ее предшественница на посту министра международного развития, принадлежит к числу политиков Консервативной партии, которая во время референдума 2016 агитировали за "брекзит".

Прити Патель ушла в отставку в среду после того, как признала "недостаточную прозрачность" ряда ее неофициальных встреч с членами правительства Израиля.

Это уже вторая отставка в британском правительстве за неделю.

На прошлой неделе новым министром обороны Великобритании был назначен Гэвин Уильямсон, после того как его предшественник Майкл Фэллон ушел с должности в связи с якобы "недостойным звания министра обороны" поведением.