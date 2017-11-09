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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23748 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 56983 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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Перестановки в правительстве Британии: назначен новый министр по международному развитию

Перестановки в правительстве Британии: назначен новый министр по международному развитию

Киев  •  УНН

 • 8691 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй назначила новым министром по вопросам международного развития Пенни Мордент. Она заменит на этом посту Прити Пател, которая накануне ушла в отставку, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как пишет издание, 44-летняя бывшая заместитель министра по вопросам труда и пенсий, как и ее предшественница на посту министра международного развития, принадлежит к числу политиков Консервативной партии, которая во время референдума 2016 агитировали за "брекзит".

Прити Патель ушла в отставку в среду после того, как признала "недостаточную прозрачность" ряда ее неофициальных встреч с членами правительства Израиля.

Это уже вторая отставка в британском правительстве за неделю.

На прошлой неделе новым министром обороны Великобритании был назначен Гэвин Уильямсон, после того как его предшественник Майкл Фэллон ушел с должности в связи с якобы "недостойным звания министра обороны" поведением.

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