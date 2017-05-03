Переселенці знімуть фільм про збройний конфлікт “Очі Донбасу”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Переселенці з Донбасу планують зняти фільм «Очі Донбасу» про збройний конфлікт на Сході України. Про це УНН повідомили організатори проекту.
“Команда переселенців збирає гроші на зйомки фільму "Очі Донбасу", який розкаже історію про збройний конфлікт на Сході України, побачений очима дітей”, — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що автори проекту написали сценарій, визначили бюджет та вже зібрали деяке обладнання для здійснення зйомок. Також проведено кастинг, обрано акторів, костюми та локації. Минулого тижня проект стартував на краудфандинговій платформі “Спільнокошт”.
Також зазначається, що це некомерційний проект, який буде представлений на фестивалях, у культурних закладах та соціальних мережах.
Як повідомляють організатори, фільм, заснований на реальних подіях про долю двох маленьких луганчан, які опинилися в центрі конфлікту на Сході України у 2014-му році. Під час перегляду глядачі не тільки проживуть найскрутніші часи разом з головними героями, а й спробують зрозуміти, що відбувалося тоді на Донбасі.
“Кінострічка розкаже історію дев’ятирічних Сашка та Марічки, корінних луганчан, які в одну мить втратили все. Для дітей настав час випробувань, коли одного дня в небі замість голубів почали літати снаряди. Проте, персонажі не втрачають віри в найкраще. Фільм про маленького героя, який, не опускаючи рук, мужньо долав усі випробування. Автори проекту хочуть висвітлити та закарбувати в історії жахливі події, що побачили й переживають досі діти шахтарів”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 16 лютого у Берліні відбувся показ фільму “Школа № 3” про українських підлітків, які пережили війну на Донбасі.