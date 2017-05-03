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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Переселенцы снимут фильм о вооруженном конфликте "Глаза Донбасса"

Киев • УНН

 • 8870 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Переселенцы из Донбасса планируют снять фильм “Глаза Донбасса” о вооруженном конфликте на Востоке Украины. Об этом сообщили УНН организаторы проекта.

Переселенцы снимут фильм о вооруженном конфликте "Глаза Донбасса"

"Команда переселенцев собирает деньги на съемки фильма "Глаза Донбасса", который расскажет историю о вооруженном конфликте на Востоке Украины, увиденную глазами детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы проекта написали сценарий, определили бюджет и уже собрали некоторое оборудование для осуществления съемок. Также проведен кастинг, выбраны актеры, костюмы и локации. На прошлой неделе проект стартовал на краудфандинговий платформе "Спильнокошт".

Также отмечается, что это некоммерческий проект, который будет представлен на фестивалях, в культурных заведениях и социальных сетях.

Как сообщают организаторы, фильм, основан на реальных событиях о судьбе двух маленьких луганчан, которые оказались в центре конфликта на Востоке Украины в 2014-м году. Во время просмотра зрители не только будут переживать трудные времена вместе с главными героями, но и попытаются понять, что происходило тогда на Донбассе.

"Кинолента расскажет историю девятилетних Саши и Маши, коренных луганчан, которые в один миг потеряли все. Для детей пора испытаний, когда однажды в небе вместо голубей начали летать снаряды. Однако, персонажи не теряют веры в лучшее. Фильм о маленьком герое, который, не опуская рук, мужественно преодолевал все испытания. Авторы проекта хотят осветить и запечатлеть в истории ужасные события, которые увидели и переживают до сих пор дети шахтеров", - добавили в сообщении.

Напомним, 16 февраля в Берлине состоялся показ фильма "Школа № 3" об украинских подростках, переживших войну на Донбассе.

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