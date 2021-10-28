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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Перерозподіл видатків Мінреінтеграції та стипендії видатним науковцям: порядок денний Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у четвер, 28 жовтня, планує розглянути низку проектів законів та постанов, зокрема, про призначення стипендій Президентом України видатним діячам науки та зміни до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.

Перерозподіл видатків Мінреінтеграції та стипендії видатним науковцям: порядок денний Кабміну

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Щодо зміни до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства, то мова йде про зміну назви військових комісаріатів на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а також посади військових комісарів на військових комісаріатів на керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Пропонується унормувати строк продовження проходження військової служби за новим контрактом, звільнення з військової служби за контрактом, присвоєння чергових військових звань іноземцям та особами без громадянства під час дії особливого періоду.

Також уряд пропонує розглянути проекти постанов:

— Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
— Про внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів
— Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудиту)
— Про Національну програму інформатизації
— Про делегацію України для участі у дванадцятій Конференції міністрів Світової організації торгівлі
— Про внесення змін до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
— Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла

Також, на порядку денному низка розпоряджень, зокрема:

— Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2021 рік
— Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 70-річчя з дня народження Назарія Яремчука
— Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 80-річчя з дня народження Богдана Ступки
— Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2021 рік
— Про виділення коштів для відшкодування витрат, пов’язаних із наданням Грецький Республіці і Турецькій Республіці допомоги у ліквідації наслідків лісових пожеж
— Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України.

Нагадаємо

У березні Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію деокупації Криму. Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

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