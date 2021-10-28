Перераспределение расходов Минреинтеграции и стипендии выдающимся ученым: повестка дня Кабмина

В целом на повестке дня Кабмин ряд вопросов.

Что касается изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства, то речь идет об изменении названия военных комиссариатов на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также должности военных комиссаров на военных комиссариатов на руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Предлагается нормировать срок продления прохождения военной службы по новому контракту, увольнения с военной службы по контракту, присвоение очередных воинских званий иностранцам и лицами без гражданства во время действия особого периода.

Также правительство предлагает рассмотреть проекты постановлений:

— О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий

— О внесении изменений в некоторые законы Украины о пищевых продуктах и других объектах санитарных мероприятий

— О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о внедрении электронных проверок (е-аудита)

— О Национальной программе информатизации

— О делегации Украины для участия в двенадцатой Конференции министров Всемирной торговой организации

— О внесении изменений в список должностей педагогических и научно-педагогических работников

— О внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам проведения антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья

Также, в повестке дня ряд распоряжений, в частности:

— О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству аграрной политики и продовольствия на 2021 год

— Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия со дня рождения Назария Яремчука

— Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия со дня рождения Богдана Ступки

— О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству по реинтеграции временно оккупированных территорий на 2021 год

— О выделении средств для возмещения расходов, связанных с предоставлением Греческой Республике и Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий лесных пожаров

— О распределении в 2021 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Напомним

В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма. Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно-признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.