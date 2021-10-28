Перераспределение расходов Минреинтеграции и стипендии выдающимся ученым: повестка дня Кабмина

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26457 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 55769 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75753 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 229175 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131181 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399691 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316353 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215165 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245002 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255622 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.1м/с
60%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9616 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 8052 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10119 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20784 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 6316 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 6454 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139411 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 229175 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399691 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260077 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12930 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21720 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50452 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75016 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59929 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Перераспределение расходов Минреинтеграции и стипендии выдающимся ученым: повестка дня Кабмина

Киев • УНН

 • 14267 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в четверг, 28 октября, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности, о назначении стипендий Президентом Украины выдающимся деятелям науки и изменениях в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства, передает УНН со ссылкой на повестку правительства.

Перераспределение расходов Минреинтеграции и стипендии выдающимся ученым: повестка дня Кабмина

В целом на повестке дня Кабмин ряд вопросов.

Что касается изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства, то речь идет об изменении названия военных комиссариатов на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также должности военных комиссаров на военных комиссариатов на руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Предлагается нормировать срок продления прохождения военной службы по новому контракту, увольнения с военной службы по контракту, присвоение очередных воинских званий иностранцам и лицами без гражданства во время действия особого периода.

Также правительство предлагает рассмотреть проекты постановлений:

— О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий
— О внесении изменений в некоторые законы Украины о пищевых продуктах и других объектах санитарных мероприятий
— О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о внедрении электронных проверок (е-аудита)
— О Национальной программе информатизации
— О делегации Украины для участия в двенадцатой Конференции министров Всемирной торговой организации
— О внесении изменений в список должностей педагогических и научно-педагогических работников
— О внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам проведения антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья

Также, в повестке дня ряд распоряжений, в частности:

— О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству аграрной политики и продовольствия на 2021 год
— Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия со дня рождения Назария Яремчука
— Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия со дня рождения Богдана Ступки
— О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству по реинтеграции временно оккупированных территорий на 2021 год
— О выделении средств для возмещения расходов, связанных с предоставлением Греческой Республике и Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий лесных пожаров
— О распределении в 2021 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Напомним

В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма. Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно-признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48