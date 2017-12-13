Переобрання запобіжного заходу Дронову: суд оголосив перерву
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Київський районний суд Харкова оголосив перерву в слуханні щодо переобрання другому учаснику смертельного ДТП на вул.Сумській Генадію Дронову міри запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, що причиною перерви став приїзд лікарів швидкої допомоги.
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Журналістів попросили вийти із зали засідань. Наразі медики будуть проводити огляд підозрюваного.
Нагадаємо, співучасник смертельної ДТП у Харкові, водій Touareg Геннадій Дронов попросив викликати швидку допомогу на судове засідання.
Як повідомляв УНН, учасника смертельної ДТП у Харкові Г.Дронова взяли під варту 8 листопада.