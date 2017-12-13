Переизбрания меры пресечения Дронову: суд объявил перерыв

Отметим, что причиной перерыва стал приезд врачей скорой помощи.

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Журналистов попросили выйти из зала заседаний. Сейчас медики будут проводить осмотр подозреваемого.

Напомним, соучастник смертельного ДТП в Харькове, водитель Touareg Геннадий Дронов попросил вызвать скорую помощь в суд.

Как сообщал УНН, участника смертельного ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу 8 ноября.