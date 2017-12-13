Переизбрания меры пресечения Дронову: суд объявил перерыв
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в слушании по переизбрание второму участнику смертельного ДТП на ул.Сумской Геннадию Дронову меры пресечения, передает корреспондент УНН.
Отметим, что причиной перерыва стал приезд врачей скорой помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд оставил Зайцеву под стражей
Журналистов попросили выйти из зала заседаний. Сейчас медики будут проводить осмотр подозреваемого.
Напомним, соучастник смертельного ДТП в Харькове, водитель Touareg Геннадий Дронов попросил вызвать скорую помощь в суд.
Как сообщал УНН, участника смертельного ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу 8 ноября.