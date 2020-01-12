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Переобрана президентка Тайваню обіцяє зближення з Японією та США

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Здобувши перемогу на виборах, президентка Тайваню Цай Інвень у неділю, 12 січня, пообіцяла посилити відносини з Японією та США. Вона зустрілася цього дня із директором Американського інституту на Тайвані Брентом Крістенсеном, який де-факто виконує функції посла США. Про повідомляє УНН з посиланням на dpa і DW.

Напередодні Цай Інвень повторно перемогла на президентських виборах, здобувши 57,1 відсотка голосів виборців. На свій другий та останній термін вона йшла з програмою дистанціювання від Китаю. Цай Інвень виступає за незалежність Тайваню. Її Демократична прогресивна партія (ДПП) також здобула перемогу на виборах, отримавши 61 місце зі 113-ти в парламенті.

Головний конкурент ДПП - партія "Гоміньдан" - отримає в парламенті 38 місць. Її кандидат на президентських виборах - Хань Гоюй, який виступав за тісніші відносини з материковим Китаєм - здобув 38 відсотків голосів.

Тим часом зовнішньополітичне відомство КНР висловило свою позицію щодо виборів на Тайвані. За словами речника міністерства закордонних справ Ген Шуана, вони не можуть змінити того факту, що Тайвань є частиною Китаю. "Питання Тайваню є внутрішньою справою Китаю", - зазначив він.

З 1949 року на острові Тайвань, куди після своєї поразки від комуністів в громадянській війні в Китаї відступила партія Гоміньдан, діє окрема адміністрація. Уряд КНР, однак, вважає острів частиною своєї території.

Нагадаємо, на Тайвані переобрали чинного президента.

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