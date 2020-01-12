Переизбранная президент Тайваня обещает сближение с Японией и США

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112265 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115951 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114413 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129073 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105717 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108240 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108268 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131907 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130677 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Переизбранная президент Тайваня обещает сближение с Японией и США

Переизбранная президент Тайваня обещает сближение с Японией и США

Киев  •  УНН

 • 12027 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Одержав победу на выборах, президент Тайваня Цай Инвэнь в воскресенье, 12 января, пообещала усилить отношения с Японией и США. Она встретилась этого дня с директором Американского института на Тайване Брентом Кристенсеном, который де-факто выполняет функции посла США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.

Накануне Цай Инвэнь повторно победила на президентских выборах, получив 57,1 процента голосов избирателей. На свой второй и последний срок она шла с программой дистанцирование от Китая. Цай Инвэнь выступает за независимость Тайваня. Ее Демократическая прогрессивная партия (ДПП) также одержала победу на выборах, получив 61 место из 113-ти в парламенте.

Главный конкурент ГЧП - партия "Гоминьдан" - получит в парламенте 38 мест. Ее кандидат на президентских выборах - Хань гоюй, который выступал за более тесные отношения с материковым Китаем - получил 38 процентов голосов.

Между тем внешнеполитическое ведомство КНР выразило свою позицию относительно выборов на Тайване. По словам представителя министерства иностранных дел Ген Шуан, они не могут изменить того факта, что Тайвань является частью Китая. "Вопрос Тайваня является внутренним делом Китая", - отметил он.

С 1949 года на острове Тайвань, куда после своего поражения от коммунистов в гражданской войне в Китае отступила партия Гоминьдан, действует отдельная администрация. Правительство КНР, однако, считает остров частью своей территории.

Напомним, на Тайване переизбрали действующего президента.

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