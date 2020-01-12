Переизбранная президент Тайваня обещает сближение с Японией и США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Одержав победу на выборах, президент Тайваня Цай Инвэнь в воскресенье, 12 января, пообещала усилить отношения с Японией и США. Она встретилась этого дня с директором Американского института на Тайване Брентом Кристенсеном, который де-факто выполняет функции посла США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.
Накануне Цай Инвэнь повторно победила на президентских выборах, получив 57,1 процента голосов избирателей. На свой второй и последний срок она шла с программой дистанцирование от Китая. Цай Инвэнь выступает за независимость Тайваня. Ее Демократическая прогрессивная партия (ДПП) также одержала победу на выборах, получив 61 место из 113-ти в парламенте.
Главный конкурент ГЧП - партия "Гоминьдан" - получит в парламенте 38 мест. Ее кандидат на президентских выборах - Хань гоюй, который выступал за более тесные отношения с материковым Китаем - получил 38 процентов голосов.
Между тем внешнеполитическое ведомство КНР выразило свою позицию относительно выборов на Тайване. По словам представителя министерства иностранных дел Ген Шуан, они не могут изменить того факта, что Тайвань является частью Китая. "Вопрос Тайваня является внутренним делом Китая", - отметил он.
С 1949 года на острове Тайвань, куда после своего поражения от коммунистов в гражданской войне в Китае отступила партия Гоминьдан, действует отдельная администрация. Правительство КНР, однако, считает остров частью своей территории.
Напомним, на Тайване переизбрали действующего президента.