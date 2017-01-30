Перенесено суд по обранню запобіжного заходу заступнику Ужгородського міського голови
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 січня. УНН. Суд по обранню запобіжного заходу першому заступнику Ужгородського міського голови Іштвану Цапу перенесли, передає кореспондент УНН.
Судове засідання перенесли через відсутність сторони обвинувачення.
Як повідомив на засіданні судя Олег Придачук, прокуратура Закарпатської області надіслала до суду лист, у якому пояснила відсутність прокурора тим, що він одночасно задіяний у розгляді декількох судових справ. Таким чином суд ухвалив рішення про перенесення розгляду двох клопотань щодо першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа на вівторок, 31 січня.
Ужгородський міськрайонний суд розгляне клопотання про відсторонення посадовця від виконання службових обов'язків та щодо обрання йому запобіжного заходу як підозрюваному у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) ККУ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, суд про відсторонення від роботи заступника Ужгородського міського голови перенесли.
Як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом “К” УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Заступник міського голови І.Цап, у свою чергу, заперечує провину. Вже затримано двох осіб у цьому кримінальному провадженні. Їм було обрано запобіжні заходи 27 січня. Проте під заставу вони вийшли з СІЗО.