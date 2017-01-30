Перенесли суд по избранию меры пресечения заместителю Ужгородского городского головы

Судебное заседание перенесли из-за отсутствия стороны обвинения.

Как сообщил на заседании судья Олег Придачук, прокуратура Закарпатской области направила в суд письмо, в котором объяснила отсутствие прокурора тем, что он одновременно задействован в рассмотрении нескольких судебных дел. Таким образом, суд принял решение о переносе рассмотрения двух ходатайств в отношении первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Капа на вторник, 31 января.

Ужгородский горрайонный суд рассмотрит ходатайство об отстранении чиновника от выполнения служебных обязанностей и об избрании ему меры пресечения как подозреваемому в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК.

Напомним, как сообщал УНН, суд об отстранении от работы заместителя Ужгородского городского головы перенесли.

Как сообщал УНН, прокуратура Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачили коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двух должностных лиц Ужгородского горсовета были найдены деньги, которые могли быть частью взятки. Заместитель городского головы И.Цап, в свою очередь, отрицает вину. Уже задержаны два человека в этом уголовном производстве. Им избрали меры пресечения 27 января. Однако под залог они вышли из СИЗО.