Перенесений коронавірус не гарантує наявності імунітету до COVID, антитіла є лише у більше ніж половини - дослідження

Цитата:

“Не у всіх осіб, які одужують від тяжкого гострого респіраторного синдрому коронавірусу SARS-CoV-2, розвиваються специфічні антитіла. У 36 відсотків з тих, хто перехворів на COVID-19, не виробились антитіла до цього вірусу”, — заявляють дослідники.

Контекст

Як повідомлялося раніше Fox6, у тих людей, хто перехворів на коронавірус, але у яких не було виявлено антитіл на час вакцинації, рівень імунітету після вакцинації відповідав тим рівням, як і у людей, які не хворіли на COVID-19.

Водночас перевірити наявність у людини імунітету до COVID-19 можна за допомогою ІФА-тестування на антитіла.