Перенесений коронавірус не гарантує наявності імунітету до COVID, антитіла є лише у більше ніж половини - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Статистика захворюваності на COVID-19 щодня зростає, проте не кожна людина, яка перехворіла, має імунітет. Лише 64% всіх людей, які хворіли на коронавірус, отримали антитіла. Про це свідчать дані дослідження Центру США з контролю над захворюваннями, пише УНН.
Цитата:
“Не у всіх осіб, які одужують від тяжкого гострого респіраторного синдрому коронавірусу SARS-CoV-2, розвиваються специфічні антитіла. У 36 відсотків з тих, хто перехворів на COVID-19, не виробились антитіла до цього вірусу”, — заявляють дослідники.
Контекст
Як повідомлялося раніше Fox6, у тих людей, хто перехворів на коронавірус, але у яких не було виявлено антитіл на час вакцинації, рівень імунітету після вакцинації відповідав тим рівням, як і у людей, які не хворіли на COVID-19.
Водночас перевірити наявність у людини імунітету до COVID-19 можна за допомогою ІФА-тестування на антитіла.