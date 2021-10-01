Перенесенный коронавирус не гарантирует наличия иммунитета к COVID, антитела есть только у более половины - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Статистика заболеваемости COVID-19 ежедневно растет, однако не каждый человек, который переболел, имеет иммунитет. Лишь 64% всех людей, которые болели коронавирусом, получили антитела. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра США по контролю над заболеваниями, пишет УНН.
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"Не у всех лиц, выздоравливающих от тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса SARS-CoV-2, развиваются специфические антитела. У 36 процентов из тех, кто переболел COVID-19, не выработались антитела к этому вирусу", - заявляют исследователи.
Контекст
Как сообщалось ранее Fox6, у тех людей, кто переболел коронавирусом, но у которых не было обнаружено антител на время вакцинации, уровень иммунитета после вакцинации отвечал тем же уровням, как и у людей, которые не болели COVID-19.
В то же время проверить наличие у человека иммунитета к COVID-19 можно с помощью ИФА-тестирования на антитела.