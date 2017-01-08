Перенесений із Росії Кубок світу з біатлону відбудеться у Фінляндії

“Етап Кубка світу з біатлону BMW IBU відбудеться в Контіолахті, Фінляндія, з 6 до 12 березня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 22 грудня Союз біатлоністів Росії запропонував Міжнародному союзу біатлоністів перенести етап Кубка світу з Тюмені.

Також виконком Міжнародного союзу біатлоністів почав розслідування відносно Союзу біатлоністів Росії і 29 спортсменів, згаданих у доповіді комісії Макларена.