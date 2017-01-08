Перенесенный из России Кубок мира по биатлону пройдет в Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Перенесенный из российской Тюмени этап Кубка мира по биатлону состоится в финляндском Контиолахти. Об этом сообщает Международная федерация биатлона, передает УНН.
"Этап Кубка мира по биатлону BMW IBU состоится в Контиолахти, Финляндия, с 6 до 12 марта 2017 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 22 декабря Союз биатлонистов России предложил Международному союзу биатлонистов перенести этап Кубка мира из Тюмени .
Также исполком Международного союза биатлонистов начал расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Макларена.