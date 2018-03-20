Переможець Євробачення-2018: букмекери змінили прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Букмекери змінили прогнози стосовно переможця цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення, первагу віддали представниці Ізраїлю, Україна на 22 позиції, передає УНН з посиланням на Eurovisionworld.com.
Згідно з новими прогнозами ресурсу, букмекери віддають першість на головному пісенному конкурсі Європи в цьому році представниці від Ізраїлю Нетті Барзілай з піснею "Toy" (англ. іграшка).
На друге місце опустилася представниця Естонії Еліна Нечаєва з композицією "La Forza", якій раніше віддавали першість. Одразу після неї, на третьому, опинився конкурсант від Чехії Міколас Джозеф - "Lie To Me".
Український представник Mеlovin - Under the Ladder опустився на 22 позицію, раніше йому прогнозували 20 місце.
Ще один українець, який в цьому році представить Білорусь ALEKSEEV з піснею Forever, опустився на 16 місце.
Як повідомляв УНН, переможець пісенного конкурсу Євробачення у 2009 році, Олександр Рибак, знову представить Норвегію на цьогорічному конкурсі.
Нагадаємо, музичний конкурс "Євробачення" в 2018 році пройде в Лісабоні. Португалія прийме конкурс завдяки перемозі Сальвадора Собрала в Києві (Україна) - на конкурсі він виконав проникливу джазову композицію "Amar pelos dois" і вперше вивів свою країну в лідери "Євробачення".
Israel: Netta Barzilai - "Toy"
Estonia: Elina Nechayeva - "La Forza"
Czech Republic: Mikolas Josef - "Lie To Me"