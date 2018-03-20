Победитель Евровидения-2018: букмекеры изменили прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Букмекеры изменили прогнозы относительно победителя нынешнего песенного конкурса Евровидение, преимущество отдали представительнице Израиля, Украина на 22 позиции, передает УНН со ссылкой на Eurovisionworld.com.
Согласно новым прогнозам ресурса, букмекеры отдают первенство на главном песенном конкурсе Европы в этом году представительнице от Израиля Натти Барзилай с песней "Toy" (англ. игрушка).
На второе место опустилась представительница Эстонии Элина Нечаева с композицией "La Forza", которой ранее отдавали первенство. Сразу после нее, на третьем, оказался конкурсант от Чехии Миколас Джозеф - "Lie To Me".
Украинский представитель Mеlovin - Under the Ladder опустился на 22 позицию, ранее ему прогнозировали 20 место.
Еще один украинец, который в этом году представит Беларусь ALEKSEEV с песней Forever, опустился на 16 место.
Как сообщал УНН, победитель песенного конкурса Евровидение в 2009 году, Александр Рыбак, вновь представит Норвегию на конкурсе.
Напомним, музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве (Украина) - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".
Israel: Netta Barzilai - "Toy"
Estonia: Elina Nechayeva - "La Forza"
Czech Republic: Mikolas Josef - "Lie To Me"