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Переможець тендеру “Південної залізниці” затримував зарплати співробітників

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів державного підприємства “Укреко-ойл”, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ “Універсал Банк” у зв’язку з тим, що підприємство не виплатило заробітну плату більше як за один місяць, передає УНН з посиланням на ухвалу суду

Переможець тендеру “Південної залізниці” затримував зарплати співробітників

Територіальною інспекцією з питань праці у Києві проведено перевірку щодо додержання ДП “Укреко-ойл” законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, згідно з якою було виявлено, що заробітна плата працівникам виплачується рідше ніж два рази на місяць з недотриманням вимог ч.1, ч.2 ст.115 КЗпП України та ч.1 ст.24 Закону України “Про оплату праці".

При наявності заборгованості із виплати заробітної плати підприємством здійснювались інші платежі, не направлені на погашення заборгованості.

Нагадаємо, нещодавно на “ProZorro” було виявлено сумнівний тендер між “Південною залізницею” та підконтрольним Мінприроди державним підприємством “Укреко-ойл” на утилізацію небезпечних відходів.

ДП “Укреко-ойл”, не маючи власної бази для утилізації небезпечних відходів, але бажаючи виграти тендер, залучило у якості субпідрядників ТОВ “Микитртуть” та ТОВ “Микит-сервіс”, що розташовані на окупованій території, та вказало їх як субпідрядників виконання послуг.

Однак виявилося, що таке залучення було зроблено ДП “Укреко-ойл” всліпу. Обидва підприємства вже спростували свою причетність до вказаного тендеру.

При цьому у Мінприроди не змогли прокоментувати вказану ситуацію, вказавши, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.

“Південна залізниця” у свою чергу відповіла, що документи перевіряла, однак порушень не знайшла. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали на ДП “Укреко-ойл”.

Як повідомляв УНН, ГПУ закликали перевірити сумнівний тендер “Південної залізниці”.

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