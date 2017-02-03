Переможець тендеру “Південної залізниці” затримував зарплати співробітників

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів державного підприємства “Укреко-ойл”, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ “Універсал Банк” у зв’язку з тим, що підприємство не виплатило заробітну плату більше як за один місяць, передає УНН з посиланням на ухвалу суду.