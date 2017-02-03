Победитель тендера "Южной железной дороги" задерживал зарплаты сотрудников

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 16690 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 74745 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 25274 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 83881 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 145749 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 144258 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 150194 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158570 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167345 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140317 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 39250 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 37114 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 40134 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 34744 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 29825 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 31267 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 74818 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 221428 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 275061 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 475055 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 38371 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 37761 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 51683 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 73284 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 80114 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Победитель тендера "Южной железной дороги" задерживал зарплаты сотрудников

Киев • УНН

 • 10362 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя о временном доступе к документам государственного предприятия "УКРЭКО-ойл", содержащим банковскую тайну и находящимся во владении ПАО "Универсал Банк" в связи с тем, что предприятие не выплатило заработную плату больше чем за один месяц, передает УНН со ссылкой на решение суда .

Победитель тендера "Южной железной дороги" задерживал зарплаты сотрудников

Территориальной инспекцией по труду в Киеве проведена проверка соблюдения ООО "УКРЭКО-ойл" законодательства о труде и общеобязательном государственном социальном страховании, согласно которому было установлено, что заработная плата работникам выплачивается реже двух раз в месяц с несоблюдением требований ч. 1, ч.2 ст.115 КЗоТ Украины и ч.1 ст.24 Закона Украины "Об оплате труда".

При наличии задолженности по выплате заработной платы предприятием осуществлялись другие платежи, не направленные ​​на погашение задолженности.

Напомним, недавно на "ProZorro" было обнаружено сомнительный тендер между "Южной железной дорогой" и подконтрольным Минприроды государственным предприятием "УКРЭКО-ойл" на утилизацию опасных отходов.

ГП "УКРЭКО-ойл", не имея собственной базы для утилизации опасных отходов, но желая выиграть тендер, привлекло в качестве субподрядчиков ООО "Микитртуть" и ООО "Никит-сервис", расположенные на оккупированной территории, и указало их в качестве субподрядчиков выполнение услуг .

Однако оказалось, что такое привлечение было сделано ГП "УКРЭКО-ойл" вслепую. Оба предприятия уже опровергли свою причастность к указанному тендеру .

При этом в Минприроды не смогли прокомментировать указанную ситуацию, указав, что распорядителем средств является " Южная железная дорога ".

"Южная железная дорога" в свою очередь ответила, что документы проверяла, но нарушений не нашла. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороги" перевели на ГП "УКРЭКО-ойл" .

Как сообщал УНН, ГПУ призвали проверить сомнительный тендер "Южной железной дороги" .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28