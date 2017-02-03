Победитель тендера "Южной железной дороги" задерживал зарплаты сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя о временном доступе к документам государственного предприятия "УКРЭКО-ойл", содержащим банковскую тайну и находящимся во владении ПАО "Универсал Банк" в связи с тем, что предприятие не выплатило заработную плату больше чем за один месяц, передает УНН со ссылкой на решение суда .
Территориальной инспекцией по труду в Киеве проведена проверка соблюдения ООО "УКРЭКО-ойл" законодательства о труде и общеобязательном государственном социальном страховании, согласно которому было установлено, что заработная плата работникам выплачивается реже двух раз в месяц с несоблюдением требований ч. 1, ч.2 ст.115 КЗоТ Украины и ч.1 ст.24 Закона Украины "Об оплате труда".
При наличии задолженности по выплате заработной платы предприятием осуществлялись другие платежи, не направленные на погашение задолженности.
Напомним, недавно на "ProZorro" было обнаружено сомнительный тендер между "Южной железной дорогой" и подконтрольным Минприроды государственным предприятием "УКРЭКО-ойл" на утилизацию опасных отходов.
ГП "УКРЭКО-ойл", не имея собственной базы для утилизации опасных отходов, но желая выиграть тендер, привлекло в качестве субподрядчиков ООО "Микитртуть" и ООО "Никит-сервис", расположенные на оккупированной территории, и указало их в качестве субподрядчиков выполнение услуг .
Однако оказалось, что такое привлечение было сделано ГП "УКРЭКО-ойл" вслепую. Оба предприятия уже опровергли свою причастность к указанному тендеру .
При этом в Минприроды не смогли прокомментировать указанную ситуацию, указав, что распорядителем средств является " Южная железная дорога ".
"Южная железная дорога" в свою очередь ответила, что документы проверяла, но нарушений не нашла. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороги" перевели на ГП "УКРЭКО-ойл" .
Как сообщал УНН, ГПУ призвали проверить сомнительный тендер "Южной железной дороги" .