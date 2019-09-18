Переможець сумнівного "тендеру Лапи" освоїв вже понад 26 млн бюджетних гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія", яка була визначена у недавньому скандальному тендері Держпродспоживслужби переможцем, з початку 2018 року освоїла на закупівлі відомства майже 25 млн грн. Про це свідчать дані порталу Clarity-Project, передає УНН.
Так компанія, з січня 2018 року і по сьогодні стала переможцем у 29 закупівлях на загальну суму 28 242 440,55 грн.
Контрактів підписала 28, на 26 535 440,55 грн.
З цих 28 контрактів 22 було підписано з Держпродспоживслужбою — на 24 661 355,05 грн.
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Нагадаємо, чергова тендерна перемога дісталася "Дніпровській фармацевтичній компанії" наприкінці серпня цього року. За тест-системи з виявлення бруцельозу компанія запропонувала ціну в розмірі 1 707 000,00 грн. Водночас, інший учасник закупівлі був готовий продати державі тест-системи за ціною вдвічі нижчою - 822 900,00 грн. Однак, попри це, більш економічно вигідну пропозицію не було розглянуто. І сьогодні законність проведення даного тендеру вже вивчає АМКУ.
Експерти тим часом пояснюють, що подібна схема завищення цін на тендерні закупівлі поширена в Україні, і система ProZorro, на жаль, не має механізмів їй протистояти.
Для проведення подібних закупівель, небажаного учасника просто виключають з тендеру, як правило, з формальних причин.
"У системі ProZorro такі випадки ще залишаються, замовники неправомірно відхиляють пропозиції, і доказом цього є велика кількість рішень колегій АМКУ, прийнятих саме проти замовників і на користь учасників, яких відхилили.
Боротися з цим у даному випадку має АМКУ і Держаудитслужба. Це найшвидші механізми", - пояснила ексдержуповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська.