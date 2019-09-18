Переможець сумнівного "тендеру Лапи" освоїв вже понад 26 млн бюджетних гривень

КИЇВ. 18 вересня. УНН. ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія", яка була визначена у недавньому скандальному тендері Держпродспоживслужби переможцем, з початку 2018 року освоїла на закупівлі відомства майже 25 млн грн. Про це свідчать дані порталу Clarity-Project, передає УНН.