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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57963 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111245 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103092 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110145 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119603 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148254 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148645 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Победитель сомнительного "тендера Лапы" освоил уже более 26 млн бюджетных гривен

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания", которая была определена в недавнем скандальном тендере Госпродпотребслужбы победителем, с начала 2018 года освоила на закупках ведомства почти 25 млн грн. Об этом свидетельствуют данные портала Clarity-Project, передает УНН.

Так компания, с января 2018 года и по сегодняшний день стала победителем в 29 закупках на общую сумму 28 242 440,55 грн.

Контрактов подписала 28, на 26 535 440,55 грн.

Из этих 28 контрактов 22 было подписано с Госпродпотребслужбой - на 24 661 355,05 грн.

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Напомним, очередная тендерная победа досталась "Днепровской фармацевтической компании" в конце августа этого года. За тест-системы по выявлению бруцеллеза компания предложила цену в размере 1 707 000,00 грн. В то же время, другой участник закупки был готов продать государству тест-системы по цене вдвое ниже - 822 900,00 грн. Однако, несмотря на это, более экономически выгодное предложение не было рассмотрено. И сегодня законность проведения данного тендера уже изучает АМКУ.

Эксперты тем временем поясняют, что подобная схема завышения цен на тендерных закупках распространена в Украине, и система ProZorro, к сожалению, не имеет механизмов ей противостоять.

Для проведения подобных закупок, неугодного участника просто исключают из тендера, как правило, по формальным причинам.

"В системе ProZorro такие случаи еще остаются, заказчики неправомерно отклоняют предложения, и доказательством этого является большое количество решений коллегий АМКУ, принимаемых именно против заказчиков и в пользу участников, которых отклонили.

Бороться с этим в данном случае должно АМКУ и Госаудитслужба. Это самые быстрые механизмы", - пояснила экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

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