Победитель сомнительного "тендера Лапы" освоил уже более 26 млн бюджетных гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания", которая была определена в недавнем скандальном тендере Госпродпотребслужбы победителем, с начала 2018 года освоила на закупках ведомства почти 25 млн грн. Об этом свидетельствуют данные портала Clarity-Project, передает УНН.
Так компания, с января 2018 года и по сегодняшний день стала победителем в 29 закупках на общую сумму 28 242 440,55 грн.
Контрактов подписала 28, на 26 535 440,55 грн.
Из этих 28 контрактов 22 было подписано с Госпродпотребслужбой - на 24 661 355,05 грн.
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Напомним, очередная тендерная победа досталась "Днепровской фармацевтической компании" в конце августа этого года. За тест-системы по выявлению бруцеллеза компания предложила цену в размере 1 707 000,00 грн. В то же время, другой участник закупки был готов продать государству тест-системы по цене вдвое ниже - 822 900,00 грн. Однако, несмотря на это, более экономически выгодное предложение не было рассмотрено. И сегодня законность проведения данного тендера уже изучает АМКУ.
Эксперты тем временем поясняют, что подобная схема завышения цен на тендерных закупках распространена в Украине, и система ProZorro, к сожалению, не имеет механизмов ей противостоять.
Для проведения подобных закупок, неугодного участника просто исключают из тендера, как правило, по формальным причинам.
"В системе ProZorro такие случаи еще остаются, заказчики неправомерно отклоняют предложения, и доказательством этого является большое количество решений коллегий АМКУ, принимаемых именно против заказчиков и в пользу участников, которых отклонили.
Бороться с этим в данном случае должно АМКУ и Госаудитслужба. Это самые быстрые механизмы", - пояснила экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.