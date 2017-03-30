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Переможець лотереї “Мегалот” провів у столиці два дні як мільйонер

Переможець лотереї “Мегалот” провів у столиці два дні як мільйонер

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Переможець лотереї “Мегалот” Євген Зеленський, який зірвав у лютому понад 6 млн грн, разом зі своєю дружиною Ольгою, скористалися програмою “Два дні з життя мільйонера” від оператора державних лотерей “М.С.Л.”. Про це повідомила прес-служба компанії, передає УНН.

“Представники оператора державних лотерей „М.С.Л.“ привітали переможця та його дружину Ольгу у столиці та вручили сертифікат на VIP-програму "Два дні з життя мільйонера" від "Клубу мільйонерів "М.С.Л.".

На білосніжному лімузині новоспечений багатій разом зі своєю другою половинкою відправились назустріч яскравим враженням з життя у стилі luxury: заміський спортивно-стрілецький клуб з розвагами для справжніх чоловіків, участь у зйомках улюбленої лотереї, вечеря з чарівною ведучою "Мегалот", професійні фотосесії, престижні ресторани, готель у центрі Києва. Та це далеко не увесь перелік мільйонерських забав”, — зазначили в “М.С.Л.”.

Переможець лотереї зокрема побував на базі олімпійської підготовки зі стрілецьких видів спорту.

“На його території знаходиться півтора десятка стрілецьких майданчиків з пристроями для запуску мішеней та наявні всі умови для стрільби з різноманітної вогнепальної зброї, а також лука, арбалета, метання бойових ножів. Активно відпочивши та підкріпившись у затишному ресторанчику, оздобленому у мисливському антуражі, Євген та Ольга рушили за іншими яскравими емоціями, аж поки не опинились на знімальному майданчику телепрограми "Мегалот”, — розповіли в “М.С.Л.”.

У студії “Мегалот” Євген Зеленський отримав призовий чек на суму 6 179 943 гривень.

“Вже на брифінгу з журналістами наш герой радо поділився своїми враженнями від виграшу та поїздки до Києва, а також планами на виграш. Сім‘я Зеленських планує придбати власний будинок та використати залишок грошей на навчання дітей: 16-річної доньки та 3-річного сина. Як виявилось, секрет перемоги Євгена доволі простий — потрібно бути впевненим у собі та мати волю до перемоги. Цікаво, що гру у "Мегалот" пан Зеленський полишати не планує. Адже ще одна ціль — Мега джек-пот — чекає попереду.

Оператор державних лотерей "М.С.Л.“ щиро вітає Євгена Зеленського з неймовірною перемогою та бажає, щоб його мрія про зрив Мега джек-поту теж невдовзі здійснилась”, — наголосив оператор державних лотерей.

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