Победитель лотереи “Мегалот” провел в столице два дня как миллионер

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57390 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106391 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163703 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120192 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118838 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113795 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105112 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155936 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Победитель лотереи “Мегалот” провел в столице два дня как миллионер

Победитель лотереи “Мегалот” провел в столице два дня как миллионер

Киев  •  УНН

 • 14555 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Победитель лотереи “Мегалот” Евгений Зеленский, сорвавший в феврале более 6 млн грн, вместе со своей женой Ольгой воспользовались программой “Два дня из жизни миллионера” от оператора государственных лотерей “М.С.Л.”. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

“Представители оператора государственных лотерей „М.С.Л.“ поздравили победителя и его жену Ольгу в столице и вручили сертификат на VIP-программу "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба миллионеров "М.С.Л.“.

На белом лимузине новоиспеченный богач вместе со своей второй половинкой отправились навстречу ярким впечатлениям из жизни в стиле luxury: загородный спортивно-стрелковый клуб с развлечениями для настоящих мужчин, участие в съемках любимой лотереи, ужин с очаровательной ведущей "Мегалот“, профессиональные фотосессии, престижные рестораны, отель в центре Киева. И это далеко не весь перечень развлечений миллионеров”, - отметили в “М.С.Л.”.

Победитель лотереи в частности побывал на базе олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта.

“На его территории находится полтора десятка стрелковых площадок с устройствами для запуска мишеней и есть все условия для стрельбы из различного огнестрельного оружия, а также лука, арбалета, метания боевых ножей. Активно отдохнув и подкрепившись в уютном ресторанчике, украшенном в охотничьем антураже, Евгений и Ольга отправились за другими яркими эмоциями, пока не оказались на съемочной площадке телепрограммы "Мегалот”, — рассказали в “М.С.Л.”.

В студии “Мегалот” Евгений Зеленский получил призовой чек на сумму 6 179 943 гривен.

“Уже на брифинге с журналистами наш герой с радостью поделился своими впечатлениями от выигрыша и поездки в Киев, а также планами на выигрыш. Семья Зеленских планирует приобрести собственный дом и использовать остаток денег на обучение детей: 16-летней дочери и 3-летнего сына. Как оказалось, секрет победы Евгения довольно прост — нужно быть уверенным в себе и иметь волю к победе. Интересно, что игру в "Мегалот“ господин Зеленский оставлять не планирует. Ведь еще одна цель — Мега джек-пот — ждет впереди.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л.“ поздравляет Евгения Зеленского с невероятной победой и желает, чтобы его мечта о срыве Мега джек-пота тоже вскоре осуществилась”, — отметил оператор государственных лотерей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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