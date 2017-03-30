Победитель лотереи “Мегалот” провел в столице два дня как миллионер

“Представители оператора государственных лотерей „М.С.Л.“ поздравили победителя и его жену Ольгу в столице и вручили сертификат на VIP-программу "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба миллионеров "М.С.Л.“.

На белом лимузине новоиспеченный богач вместе со своей второй половинкой отправились навстречу ярким впечатлениям из жизни в стиле luxury: загородный спортивно-стрелковый клуб с развлечениями для настоящих мужчин, участие в съемках любимой лотереи, ужин с очаровательной ведущей "Мегалот“, профессиональные фотосессии, престижные рестораны, отель в центре Киева. И это далеко не весь перечень развлечений миллионеров”, - отметили в “М.С.Л.”.

Победитель лотереи в частности побывал на базе олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта.

“На его территории находится полтора десятка стрелковых площадок с устройствами для запуска мишеней и есть все условия для стрельбы из различного огнестрельного оружия, а также лука, арбалета, метания боевых ножей. Активно отдохнув и подкрепившись в уютном ресторанчике, украшенном в охотничьем антураже, Евгений и Ольга отправились за другими яркими эмоциями, пока не оказались на съемочной площадке телепрограммы "Мегалот”, — рассказали в “М.С.Л.”.

В студии “Мегалот” Евгений Зеленский получил призовой чек на сумму 6 179 943 гривен.

“Уже на брифинге с журналистами наш герой с радостью поделился своими впечатлениями от выигрыша и поездки в Киев, а также планами на выигрыш. Семья Зеленских планирует приобрести собственный дом и использовать остаток денег на обучение детей: 16-летней дочери и 3-летнего сына. Как оказалось, секрет победы Евгения довольно прост — нужно быть уверенным в себе и иметь волю к победе. Интересно, что игру в "Мегалот“ господин Зеленский оставлять не планирует. Ведь еще одна цель — Мега джек-пот — ждет впереди.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л.“ поздравляет Евгения Зеленского с невероятной победой и желает, чтобы его мечта о срыве Мега джек-пота тоже вскоре осуществилась”, — отметил оператор государственных лотерей.