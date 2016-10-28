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Переможець кінофестивалю “Молодість” отримає 10 тис. доларів від “М.С.Л”

Переможець кінофестивалю “Молодість” отримає 10 тис. доларів від “М.С.Л”

Київ • УНН

 • 6831 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Оператор лотерей “М.С.Л.” вже більше 15 років є спонсором масштабного кінофестивалю “Молодість” і щороку вручає переможцю конкурсу 10 тис. доларів. Про це розповів директор з маркетингу “М.С.Л.” Павло Вайсеро“, передає УНН з посиланням на газету “Азарт”.

“Якщо придивитись до досвіду успішних кіно виробників світу, не складно помітити системну підтримку вітчизняного кінематографу з боку державних лотерей. Подивіться уважніше на титри англійських фільмів, і ви побачите, що там обов’язково буде присутня національна лотерейна компанія. А чим ми гірші? Адже кіно — це своєрідна візитівка країни. І оскільки „М.С.Л.“ завжди була і є соціально орієнтованою компанією, ми не можемо стояти осторонь процесу українського кіновиробництва.

А поки на державному рівні досі вирішуються питання цільового фінансування нашого кіно, ми продовжуємо свою давню традицію — фінансуємо „Гран-прі“ фестивалю. За весь період від „М.С.Л.“ надійшло на цей захід вже 160 000 дол. Я б сказав, що „Молодість“ — це стан душі”, — зазначив П.Вайсеро.

За словами П.Вайсеро, вже понад 15 років оператор державних лотерей є спонсором “Молодості” і, попри шалені зміни курсу валют, щороку вручає незмінні 10 тис. доларів головному переможцеві конкурсу.

“Для „М.С.Л.“ така послідовність є змогою надати дієву і, що важливо, цілком адресну допомогу державі, зокрема, дуже важливій її галузі — кінематографу”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня кінофестиваль “Молодість” досяг екватора.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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