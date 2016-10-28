Победитель кинофестиваля "Молодость" получит 10 тыс. долларов от "М.С.Л"

"Если присмотреться к опыту успешных кино производителей мира, не сложно заметить системную поддержку отечественного кинематографа со стороны государственных лотерей. Посмотрите внимательнее на титры английских фильмов, и вы увидите, что там обязательно будет присутствовать национальная лотерея компания. А чем мы хуже? Ведь кино - это своеобразная визитная карточка страны. И поскольку "М.С.Л." всегда была и есть социально ориентированной компанией, мы не можем стоять в стороне от процесса украинского кинопроизводства.

А пока на государственном уровне до сих пор решаются вопросы целевого финансирования нашего кино, мы продолжаем свою давнюю традицию - финансируем "Гран-при" фестиваля. За весь период от "М.С.Л." поступило на это мероприятие уже 160 тысяч долл. Я бы сказал, что "Молодость" - это состояние души ", - отметил П.Вайсера.

По словам П.Вайсеры, уже более 15 лет оператор государственных лотерей является спонсором "Молодости" и, несмотря на огромные изменения курса валют, ежегодно вручает неизменные 10 тыс. долларов главному победителю конкурса.

"Для" М.С.Л. " такая последовательность является возможностью оказать действенную и, что важно, вполне адресную помощь государству, в частности, очень важной ее отрасли - кинематографа", - добавил он.

Как сообщал УНН, 27 октября кинофестиваль "Молодость" достиг экватора.