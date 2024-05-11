Перемога України є спільною метою всіх нас - Міністр закордонних справ Латвії Браже

Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з російськими окупантами. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії, передає УНН.

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10 травня 2024 року міністр закордонних справ Латвії Байба Браже здійснила робочий візит до Литви, де зустрілася зі спікером сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен та міністром закордонних справ Габрієлюсом Ландсбергісом у місті Вільнюс.

Під час цієї зустрічі обговорювалися актуальні питання двостороннього та регіонального співробітництва, безпекова ситуація в Балтійському регіоні, підтримка України та інші глобальні виклики.

Особлива увага була приділена стратегічним енергетичним та інфраструктурним проектам, зокрема RailBaltic.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила на праві України захищати себе від російської агресії та застосовувати військову силу відповідно до міжнародного права.

Україна має право використовувати надану Заходом зброю для ударів по військових об’єктах на території росії, з якої росія атакує Україну, як це визначено міжнародним правом. Україна може завдавати ударів по цілях не тільки на суверенній території України, а й у тих місцях, звідки росія її атакує

Офіційні особи обговорили подальші кроки щодо тиску на росію, включаючи санкції та притягнення до відповідальності за її дії проти України.

Україна є пріоритетом усіх країн Балтії – перемога України є спільною метою всіх нас. Водночас, у поточній геополітичній ситуації, коли щодня можна спостерігати різноманітні дії гібридної війни росії, Латвія, весь регіон Балтії та Північних країн разом мають бути далекоглядними та скоординованими для зміцнення безпеки, зокрема стійкість суспільства, співпраця в реалізації стратегічних інфраструктурних проектів тощо. Це наша найбільша відповідальність