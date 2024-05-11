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Перемога України є спільною метою всіх нас - Міністр закордонних справ Латвії Браже

Перемога України є спільною метою всіх нас - Міністр закордонних справ Латвії Браже

Київ • УНН

 • 33206 перегляди

Під час зустрічі у Вільнюсі латвійські та литовські посадовці обговорили питання безпеки, підтримку права України на нанесення ударів по російських цілях, співпрацю в рамках ЄС та НАТО, а також важливість проекту Rail Baltica для регіонального сполучення та оборони. Країни Балтії вважають, що їх спільною метою є підтримка України в її зусиллях протистояти російській агресії та досягнення перемоги.

Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з російськими окупантами. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії, передає УНН.

Деталі

10 травня 2024 року міністр закордонних справ Латвії Байба Браже здійснила робочий візит до Литви, де зустрілася зі спікером сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен та міністром закордонних справ Габрієлюсом Ландсбергісом у місті Вільнюс.

Під час цієї зустрічі обговорювалися актуальні питання двостороннього та регіонального співробітництва, безпекова ситуація в Балтійському регіоні, підтримка України та інші глобальні виклики.

Особлива увага була приділена стратегічним енергетичним та інфраструктурним проектам, зокрема RailBaltic.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила на праві України захищати себе від російської агресії та застосовувати військову силу відповідно до міжнародного права.

Україна має право використовувати надану Заходом зброю для ударів по військових об’єктах на території росії, з якої росія атакує Україну, як це визначено міжнародним правом. Україна може завдавати ударів по цілях не тільки на суверенній території України, а й у тих місцях, звідки росія її атакує

- заявила Байба Браже.

Офіційні особи обговорили подальші кроки щодо тиску на росію, включаючи санкції та притягнення до відповідальності за її дії проти України.

Україна є пріоритетом усіх країн Балтії – перемога України є спільною метою всіх нас. Водночас, у поточній геополітичній ситуації, коли щодня можна спостерігати різноманітні дії гібридної війни росії, Латвія, весь регіон Балтії та Північних країн разом мають бути далекоглядними та скоординованими для зміцнення безпеки, зокрема стійкість суспільства, співпраця в реалізації стратегічних інфраструктурних проектів тощо. Це наша найбільша відповідальність

- підкреслила Байба Браже.

Також вони погодилися, що регіональна сполучність є критично важливою, і проект Rail Baltica має вирішальне значення для забезпечення мобільності та військової оборони.

Щодо майбутнього саміту НАТО, латвійські та литовські лідери погодилися на необхідність досягнення 2% ВВП на оборону та посилення присутності союзників у регіоні.

Скібіцький: Росія може взяти країни Балтії за сім днів, а НАТО відреагує за 10 днів03.05.24, 08:15 • 53229 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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