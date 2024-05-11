Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже

Страны Балтии считают своей общей целью победу Украины в войне с российскими оккупантами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Латвии, передает УНН.

Детали

10 мая 2024 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже совершила рабочий визит в Литву, где встретилась со спикером сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и министром иностранных дел Габриелюсом Ландсбергисом в городе Вильнюс.

Во время этой встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, ситуация с безопасностью в Балтийском регионе, поддержка Украины и другие глобальные вызовы.

Особое внимание было уделено стратегическим энергетическим и инфраструктурным проектам, в частности RailBaltic.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила право Украины защищать себя от российской агрессии и применять военную силу в соответствии с международным правом.

Украина имеет право использовать предоставленное Западом оружие для ударов по военным объектам на территории россии, с которой россия атакует Украину, как это определено международным правом. Украина может наносить удары по целям не только на суверенной территории Украины, но и в тех местах, откуда россия ее атакует - заявила Байба Браже.

Официальные лица обсудили дальнейшие шаги по давлению на Россию, включая санкции и привлечение к ответственности за ее действия против Украины.

Украина является приоритетом всех стран Балтии - победа Украины является общей целью всех нас. В то же время, в текущей геополитической ситуации, когда ежедневно можно наблюдать различные действия гибридной войны россии, Латвия, весь регион Балтии и Северных стран вместе должны быть дальновидными и скоординированными для укрепления безопасности, в частности устойчивость общества, сотрудничество в реализации стратегических инфраструктурных проектов и тому подобное. Это наша самая большая ответственность - подчеркнула Байба Браже.

Также они согласились, что региональное сообщение является критически важным, и проект Rail Baltica имеет решающее значение для обеспечения мобильности и военной обороны.

Относительно предстоящего саммита НАТО, латвийские и литовские лидеры согласились на необходимость достижения 2% ВВП на оборону и усиление присутствия союзников в регионе.

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