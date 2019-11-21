Перемогу у тендері з встановлення укриття на ЧАЕС віддали фірмі з невідповідною документацією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Державне підприємство "Чорнобильська АЕС" визнало переможцем тендеру на проведення будівельних робіт з укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС компанію, пропозиції якої не відповідають вимогам тендерної документації. Про це повідомила Державна аудиторська служба України, передає УНН.
У липні Держаудитслужба провела моніторинг закупівлі будівельних робіт за об’єктом "Укриття" ДСП ЧАЕС. За результатами перевірки тендерні пропозиції двох підприємств виявились такими, що не відповідають вимогам тендерної документації.
"ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" на підтвердження досвіду виконання аналогічного договору з будівельних робіт надав договір у неповному обсязі, а також не надав усієї інформації про технічні дані за проектом. ТОВ "Ютем-Інжиніринг" на підтвердження виконання договору надав лише частину контракту та не надав позитивного листа-відгуку безпосередньо від замовника об'єкта будівництва – ДСП ЧАЕС", - зазначили в Держаудитслужбі.
Замовник робіт не зважив на зауваження аудиторів та допустив учасників до тендеру.
"Чорнобильська АЕС" оскаржила в суді висновок Держаудитслужби в Київському окружному адміністративному суді. ОАСК 8 жовтня став на сторону замовника.
"Розгляд справи судом відбувався у письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження, незважаючи на вартість закупівлі на суму майже 2,1 млрд грн та її складну специфіку. Також рішення прийняті без повного з’ясування обставин справи та без надання правової оцінки доказам Держаудитслужби (майже по усіх порушенням викладених у висновку)", - прокоментували рішення суду у відомстві.
Рішення ОАСК Держаудитслужба оскаржила в Шостому апеляційному адміністративному суді та чекає на рішення суду.
Нагадаємо, після виходу серіалу "Чорнобиль" зону відчуження відвідала рекордна кількість туристів.