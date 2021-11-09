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Перемоги НАБУ неспівмірні з витраченим ресурсом - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Економічний ефект від роботи НАБУ неспівмірний із коштами, які держава витрачає на утримання антикорупційного органу. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Олег Саакян, коментуючи дані щодо падіння довіри українців до НАБУ.

Перемоги НАБУ неспівмірні з витраченим ресурсом - політолог

Цитата

“Падінню довіри українців до НАБУ передує кілька причин. По-перше, суспільство не побачило системної боротьби з корупцією. На вищих щаблях влади, перш за все. По-друге: ті перемоги, які показувало НАБУ, часто були неспівмірні з ресурсом, який витрачається на цю структуру. І по-третє: позитивні результати НАБУ часто обламувалися об не реформованість судової гілки влади. Це зберігало відчуття несправедливості у суспільстві”, — розповів він.

Неефективна робота детективів нівелювала запит на боротьбу з корупцією в Україні, продовжив політолог.

“Українці розчаровані. І, щоб змінити ситуацію, потрібно показати ефективність своєї роботи на великих прізвища, з одного боку. А з іншого — треба цілий пакет інституційних змін для того, щоб в цілому вся система правосуддя в країні працювала ефективно”, — додав експерт.

Додамо

Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що у Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці дійшли висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні по боротьбі з корупцією малоефективна.

У 2019 році директор НАБУ Артем Ситник був внесений до реєстру корупціонерів, проте продовжив очолювати антикорупційне бюро.

Його першого заступника Гізо Углаву неодноразово звинувачували в підіграванні інтересам Саакашвілі і використанні ресурсів бюро. Зокрема, про це відкрито заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%).

Більше, ніж НАБУ, українці довіряють всім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

До слова

Окружний адміністративний суд Києва просять визначити, чи є керівництво НАБУ Артем Ситник і Гізо Углава агентами спецслужб США.

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