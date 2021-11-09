Победы НАБУ несоизмеримы с потраченным ресурсом-политолог

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“Падению доверия украинцев к НАБУ предшествует несколько причин. Во-первых, общество не увидело системной борьбы с коррупцией. На высших ступенях власти, прежде всего. Во-вторых: те победы, которые показывало НАБУ, часто были несоизмеримы с ресурсом, который тратится на эту структуру. И в-третьих: положительные результаты НАБУ часто обламывались о не реформированность судебной ветви власти. Это сохраняло ощущение несправедливости в обществе”, — рассказал он.

Неэффективная работа детективов нивелировала запрос на борьбу с коррупцией в Украине, продолжил политолог.

“Украинцы разочарованы. И чтобы изменить ситуацию, нужно показать эффективность своей работы на крупных фамилиях, с одной стороны. А с другой — надо целый пакет институциональных изменений для того, чтобы в целом вся система правосудия в стране работала эффективно”, — добавил эксперт.

Добавим

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро.

Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%).

Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

К слову

Окружной административный суд Киева просят определить, является ли руководство НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава агентами спецслужб США.