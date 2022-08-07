Перемога України над Росією стане сигналом для Китаю не чіпати Тайвань — Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер у розмові з українськими журналістами заявив, що перемога України над Росією стане сигналом для Китаю не чіпати Тайвань. Про це повідомляє УНН.
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"Китай спостерігає, чи досягне Росія успіху у війні проти України. Тому що успіх Росії означатиме, що відкрита агресія, захоплення території, зміна влади – це працює. А Захід не протидіє цьому. Китай отримає зелене світло і зробить з Тайванем все, що їм заманеться, бо Захід їх не спиняє та не запобігає зміні режимів, захопленню територій", – пояснив Курт Волкер.
Дипломат зауважив, якщо вторгнення Росії послабить саму країну, її режим, економіку, а Україна стане сильною, демократичною європейською державою, то це стане великим уроком для Китаю.
Нагадаємо
Волкер заявив, що війна триватиме не лише до кінця 2022 року, а й навесні та влітку майбутнього.