Перемога над росіянкою принесла Харлан "золото" Гран-Прі з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Провідна українська спортсменка Ольга Харлан здобула друге "золото" в нинішньому сезоні, передає УНН з посиланням на Національну федерацію фехтування України.
Українська шаблістка була найкращою на Гран-прі в Монреалі. У фіналі вона обіграла росіянку Ольгу Нікітіну з результатом 15:7.
Таким чином Харлан виграла вже другу нагороду найвищого ґатунку за останні два місяці.
Нагадаємо, що у грудні 2019 року Харлан святкувала перемогу на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті, США.