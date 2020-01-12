Победа над россиянкой принесла Харлан "золото" Гран-при по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Ведущая украинская спортсменка Ольга Харлан завоевала второе "золото" в нынешнем сезоне, передает УНН со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.
Украинская саблистка была лучшей на Гран-при в Монреале. В финале она обыграла россиянку Ольгу Никитину с результатом 15:7.
Таким образом Харлан выиграла вторую награду высшей пробы за последние два месяца.
Напомним, что в декабре 2019 года Харлан праздновала победу на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США.