Перемога над “Чорноморцем” вивела “Верес” в лідери Першої ліги України

Деталі

У Львові зустрілися прямі суперники за путівку до УПЛ: “Верес” та “Чорноморець”. Обидві команди дотепер програли лише двічі. А оборона, як рівнян, так і одеситів — за кількістю пропущених м’ячів була найміцнішою у лізі. На цей раз одесити виявилися не готовими до гри суперника і зазнали нищівного фіаско — 0:4.

У тріумфаторів дубль оформив Гегедош, також забив Гайдучик та з пенальті Сергійчук.

Доповнення

Виграш дозволив команді Юрія Вірта одноосібно очолити турнірну таблицю ліги — 39 очок проти 38 у “Чорноморця” та 37 у “Металіста 1925” (при двох іграх у запасі). Але вся боротьба — ще попереду.