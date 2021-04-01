Перемога над “Чорноморцем” вивела “Верес” в лідери Першої ліги України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На стадіоні “СКІФ” у Львові рівненський “Верес” переконливо обіграв одеський “Чорноморець” і одноосібно очолив Першу лігу України з футболу. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Деталі
У Львові зустрілися прямі суперники за путівку до УПЛ: “Верес” та “Чорноморець”. Обидві команди дотепер програли лише двічі. А оборона, як рівнян, так і одеситів — за кількістю пропущених м’ячів була найміцнішою у лізі. На цей раз одесити виявилися не готовими до гри суперника і зазнали нищівного фіаско — 0:4.
У тріумфаторів дубль оформив Гегедош, також забив Гайдучик та з пенальті Сергійчук.
Доповнення
Виграш дозволив команді Юрія Вірта одноосібно очолити турнірну таблицю ліги — 39 очок проти 38 у “Чорноморця” та 37 у “Металіста 1925” (при двох іграх у запасі). Але вся боротьба — ще попереду.