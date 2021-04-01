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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34608 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51286 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105238 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141182 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193741 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192561 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278171 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157798 просмотра

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Победа над "Черноморцем" вывела "Верес" в лидеры Первой лиги Украины

Победа над "Черноморцем" вывела "Верес" в лидеры Первой лиги Украины

Киев  •  УНН

 • 18956 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На стадионе “Скиф” во Львове ровенский “Верес” убедительно обыграл одесский “Черноморец” и единолично возглавил Первую лигу Украины по футболу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

Во Львове встретились прямые соперники за путевку в УПЛ: “Верес” и “Черноморец”. Обе команды до сих пор проиграли лишь дважды. А оборона, как Мурманск, так и одесситов — по количеству пропущенных мячей была прочной в лиге. На этот раз одесситы оказались не готовы к игре соперника и потерпели сокрушительное фиаско — 0: 4.

В триумфаторов дубль оформил Гегедош, также забил Гайдучик и с пенальти Сергейчук.

Дополнение

Выигрыш позволил команде Юрия Вирта единолично возглавить турнирную таблицу лиги — 39 очков против 38 у “Черноморца” и 37 у “Металлиста 1925” (при двух играх в запасе). Но вся борьба — еще впереди.

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