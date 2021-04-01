Победа над "Черноморцем" вывела "Верес" в лидеры Первой лиги Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На стадионе “Скиф” во Львове ровенский “Верес” убедительно обыграл одесский “Черноморец” и единолично возглавил Первую лигу Украины по футболу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
Во Львове встретились прямые соперники за путевку в УПЛ: “Верес” и “Черноморец”. Обе команды до сих пор проиграли лишь дважды. А оборона, как Мурманск, так и одесситов — по количеству пропущенных мячей была прочной в лиге. На этот раз одесситы оказались не готовы к игре соперника и потерпели сокрушительное фиаско — 0: 4.
В триумфаторов дубль оформил Гегедош, также забил Гайдучик и с пенальти Сергейчук.
Дополнение
Выигрыш позволил команде Юрия Вирта единолично возглавить турнирную таблицу лиги — 39 очков против 38 у “Черноморца” и 37 у “Металлиста 1925” (при двух играх в запасе). Но вся борьба — еще впереди.