Перемир’ям не пахне: під Маріуполем знову фіксують рух великих колон ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Мер окупованого Маріуполя інформує про військову активність рашистів, передає УНН.
Деталі
За його інформацією рухається колона в напрямку через центр Маріуполя-Мангуш-Бердянський з двох систем ППО С-300; 10 тягачів (у т.ч. три навантажених авто росгвардії) та дві цивільні (на вигляд) фури у супроводі поліції окупантів.
В селі Нікольське фіксують живу силу: "Можливо, ротація або поповнення мобіками. Продовжуємо відслідковувати", пише чиновник.
"Вантажівки з БК, живою силою та БТРи в бік Донецька. Висока активність авіації. За спостереженням з місця більше схоже на тренування, аніж на бойові дії", - зазначив Андрющенко.
"Загалом перемир’ям не пахне. Стандартне перегрупування та поповнення протягом всього дня. Такі собі Z-християни".