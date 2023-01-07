Перемирием не пахнет: под Мариуполем снова фиксируют движение больших колонн вражеской техники

Детали

По его информации движется колонна в направлении через центр Мариуполя-Мангуш-Бердянский из двух систем ПВО С-300; 10 тягачей (в т.ч. три груженых авто росгвардии) и две гражданские (на вид) фуры в сопровождении полиции оккупантов.

В селе Никольское фиксируют живую силу: "Возможно, ротация или пополнение мобиками. Продолжаем отслеживать", пишет чиновник.

"Грузовики с БК, живой силой и БТРы в сторону Донецка. Высокая активность авиации. По наблюдению с места больше похоже на тренировку, чем на боевые действия", - отметил Андрющенко.

"В целом перемирием не пахнет. Стандартная перегруппировка и пополнение в течение всего дня. Такие себе Z-христиане".