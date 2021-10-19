Переміг грізного опонента: тенісист Марченко продовжив переможну ходу на "Кубку Кремля"

Деталі

У стартовому матчі донеччанин за 1 годину 22 хвилини обіграв п'яту ракетку турніру Александра Бублика з Казахстану – 6:4, 6:3.

Марченко оформив свою першу з 2016 року перемогу над суперником з топ-50 рейтингу. Він записав на свій рахунок три брейка, Бублик не скористався двома брейкпойнтами.

Доповнення

Надалі Марченко зіграє з австралійцем Джоном Міллманом (АТР 62), якому в кінці вересня програв у трьох сетах на турнірі в Софії.