Переміг грізного опонента: тенісист Марченко продовжив переможну ходу на "Кубку Кремля"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко пробився до другого раунду основної сітки турніру ATP-250 "Кубок Кремля", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
У стартовому матчі донеччанин за 1 годину 22 хвилини обіграв п'яту ракетку турніру Александра Бублика з Казахстану – 6:4, 6:3.
Марченко оформив свою першу з 2016 року перемогу над суперником з топ-50 рейтингу. Він записав на свій рахунок три брейка, Бублик не скористався двома брейкпойнтами.
Доповнення
Надалі Марченко зіграє з австралійцем Джоном Міллманом (АТР 62), якому в кінці вересня програв у трьох сетах на турнірі в Софії.