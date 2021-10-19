Победил грозного оппонента: теннисист Марченко продолжил победное шествие на "Кубке Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко пробился во второй раунд основной сетки турнира ATP-250 "Кубок Кремля", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
В стартовом матче дончанин за 1 час 22 минуты обыграл пятую ракетку турнира Александра Бублика из Казахстана - 6:4, 6:3.
Марченко оформил свою первую с 2016 года победу над соперником из топ-50 рейтинга. Он записал на свой счет три брейка, Бублик не воспользовался двумя брейкпоинтами.
Дополнение
В дальнейшем Марченко сыграет с австралийцем Джоном Миллманом (АТР 62), которому в конце сентября проиграл в трех сетах на турнире в Софии.