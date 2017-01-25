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Перелік небажаних імен для дітей опублікували у Польщі

Перелік небажаних імен для дітей опублікували у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Рада польської мови опублікувала список із 69 імен, якими вони не рекомендують називати дітей, які народились і проживають у Польщі, передає УНН з посиланням на видання Onet.

До списку увійшли такі жіночі імена, як Кармен, Наташа, Софія, Кристіна, Тоня і Мальта. Серед чоловічих імен Опенєк, Вівк, Тупак, Боромір, Оле, Мартин.

Також Рада не рекомендує називати своїх дітей іменами Куба та Радек, які є скороченнями імен Якуб та Радослав.

Як повідомляв УНН, в Україні назвали найпопулярніші імена для новонароджених минулого року.

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