Перелік небажаних імен для дітей опублікували у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Рада польської мови опублікувала список із 69 імен, якими вони не рекомендують називати дітей, які народились і проживають у Польщі, передає УНН з посиланням на видання Onet.
До списку увійшли такі жіночі імена, як Кармен, Наташа, Софія, Кристіна, Тоня і Мальта. Серед чоловічих імен Опенєк, Вівк, Тупак, Боромір, Оле, Мартин.
Також Рада не рекомендує називати своїх дітей іменами Куба та Радек, які є скороченнями імен Якуб та Радослав.
Як повідомляв УНН, в Україні назвали найпопулярніші імена для новонароджених минулого року.